Il Torino trova un 'nuovo' Simeone: "Non bisogna mai mollare, lo insegno ai giovani"

Si è fatto attendere per 164 giorni e per otto partite di campionato consecutive, ma Giovanni Simeone ha saputo farsi perdonare come meglio non avrebbe potuto. I due gol del Cholito che hanno spianato la strada a Parma verso la seconda vittoria consecutiva sono stati di rara bellezza: nel primo ci sono precisione e coordinazione sul cross perfetto di Belghali, il secondo è intuizione e potenza allo stato puro. “Quando sarà più grande, lo farò vedere a mio figlio - ha dichiarato dopo la perla dalla lunga distanza per sigillare lo 0-3 al Tardini - e in quel momento mi stavo arrabbiando perché uno da dietro mi stava mettendo il piede (Lontani, ndr) e mi è scattato qualcosa, così ho tirato da lì”. E, visti i risultati, ha fatto benissimo, con il pallone che è andato a insaccarsi praticamente sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per Corvi.

Per uno come Simeone che ha realizzato 86 gol in Serie A, però, un digiuno di cinque mesi non è stato così semplice da superare e da attraversare. “E’ normale che mi mancasse, uno magari non riesce a farli ma rimanevo tranquillo perché sapevo che prima o poi sarebbe entrata - ha confidato l’argentino - questa è una cosa che faccio fin da piccolo ed è sempre così”. Il segreto, come sempre, è uno soltanto: “Quando uno si allena magari ha dei momenti di difficoltà, ma non devi mai mollare ed è giusto che arrivino i gol - ha spiegato Simeone - quando ho segnato la prima cosa che ho pensato è che è giusto che sia così: io lo vivo per esperienza e cerco di far vedere ai miei compagni quello, che quando non arrivano le cose uno deve continuare a lavorare perché dopo la situazione arriva”. Ora il Toro è tornato ad esplorare zone di classifica che non viveva da diversi mesi, con i tre punti di Parma ha messo il muso nella parte sinistra della classifica agganciando il Napoli e portandosi a -1 dalla Juventus. E, con un Cholito così, non è un delitto provare anche a pensare di approfittare di qualche scivolone delle big davanti per tentare un ulteriore salto in alto.