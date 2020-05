Torino, un progetto nel segno della qualità

Alla ricerca della qualità. Il progetto del Torino che verrà sembra improntato a questo genere di caratteristiche, almeno stando alle indicazioni fornite dalla prima pagina di Tuttosport in edicola da poche ore. Infatti, oltre al già noto interesse nei confronti di Bonaventura per il quale non manca la concorrenza, l’idea del direttore sportivo Vagnati sarebbe quella di far rientrare alla base anche lo spagnolo Iago Falque per improntare un nuovo progetto tattico che abbia al proprio centro anche l’esterno che non a caso, nel mese di gennaio era stato nel mirino della Spal allora diretta dallo stesso Vagnati. Insomma una rotta decisa, nel segno della qualità.