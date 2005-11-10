Torna la Champions, il programma completo della seconda giornata: spicca Manchester City-PSG
Lorenzo Di Benedetto
Dopo più di un mese di stop la Champions League è pronta a tornare protagonista. Tra oggi e domani andranno infatti in scena tutte le 18 partite valide per la seconda giornata della League Phase, con le quattro italiane a caccia di punti fondamentali. L'Inter sfiderà il Brugge, il Napoli sarà di scena contro il Villarreal, la Roma ospiterà il Real Madrid all'Olimpico e il Como cercherà la seconda vittoria consecutiva contro il Feyenoord. Tra le altre gare spiccano soprattutto i match tra Atletico Madrid e Manchester United e tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Di seguito il programma completo.
Martedì 13 ottobre 2026
18:45 Lens-Sporting Lisbona
18:45 Sabah-Slavia Praga
21:00 Arsenal-Lille
21:00 Atletico Madrid-Manchester United
21:00 Inter-Club Brugge
21:00 Galatasaray-Barcellona
21:00 RB Lipsia-PSV Eindhoven
21:00 Viking-Bayern Monaco
21:00 Villarreal-Napoli
Mercoledì 14 ottobre 2026
18:45 Feyenoord-Como
18:45 LASK-Liverpool
21:00 Roma-Real Madrid
21:00 Aston Villa-Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21:00 Real Betis-Porto
21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda
La classifica dopo la prima giornata della League Phase
1. PSG 3 punti (differenza reti +5)
2. Bayern Monaco 3 (+5)
3. Barcellona 3 (+4)
4. Manchester United 3 (+4)
5. Como 3 (+3)
6. Stoccarda 3 (+2)
7. Sporting 3 (+2)
8. Manchester City 3 (+2)
9. Aston Villa 3 (+1)
10. Lens 3 (+1)
11. Betis 3 (+1)
12. Borussia Dortmund 3 (+1)
13. Liverpool 3 (+1)
14. Real Madrid 3 (+1)
15. Arsenal 3 (+1)
16. AEK 3 (+1)
17. Roma 1 (0)
18. Shakhtar 1 (0)
19. PSV Eindhoven 1 (0)
20. Fenerbahce 1 (0)
21. Villarreal 0 (-1)
22. Lille 0 (-1)
23. Slavia Praga 0 (-1)
24. Club Brugge 0 (-1)
25. Inter 0 (-1)
26. Atletico Madrid 0 (-1)
27. Napoli 0 (-1)
28. LASK 0 (-1)
29. Viking 0 (-2)
30. Galatasaray 0 (-2)
31. Porto 0 (-2)
32. Lipsia 0 (-3)
33. Feyenoord 0 (-4)
34. Sabah 0 (-4)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)