Torna la Champions, il programma completo della seconda giornata: spicca Manchester City-PSG

Dopo più di un mese di stop la Champions League è pronta a tornare protagonista. Tra oggi e domani andranno infatti in scena tutte le 18 partite valide per la seconda giornata della League Phase, con le quattro italiane a caccia di punti fondamentali. L'Inter sfiderà il Brugge, il Napoli sarà di scena contro il Villarreal, la Roma ospiterà il Real Madrid all'Olimpico e il Como cercherà la seconda vittoria consecutiva contro il Feyenoord. Tra le altre gare spiccano soprattutto i match tra Atletico Madrid e Manchester United e tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Di seguito il programma completo.

Martedì 13 ottobre 2026

18:45 Lens-Sporting Lisbona

18:45 Sabah-Slavia Praga

21:00 Arsenal-Lille

21:00 Atletico Madrid-Manchester United

21:00 Inter-Club Brugge

21:00 Galatasaray-Barcellona

21:00 RB Lipsia-PSV Eindhoven

21:00 Viking-Bayern Monaco

21:00 Villarreal-Napoli

Mercoledì 14 ottobre 2026

18:45 Feyenoord-Como

18:45 LASK-Liverpool

21:00 Roma-Real Madrid

21:00 Aston Villa-Fenerbahce

21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene

21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund

21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain

21:00 Real Betis-Porto

21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda

La classifica dopo la prima giornata della League Phase

1. PSG 3 punti (differenza reti +5)

2. Bayern Monaco 3 (+5)

3. Barcellona 3 (+4)

4. Manchester United 3 (+4)

5. Como 3 (+3)

6. Stoccarda 3 (+2)

7. Sporting 3 (+2)

8. Manchester City 3 (+2)

9. Aston Villa 3 (+1)

10. Lens 3 (+1)

11. Betis 3 (+1)

12. Borussia Dortmund 3 (+1)

13. Liverpool 3 (+1)

14. Real Madrid 3 (+1)

15. Arsenal 3 (+1)

16. AEK 3 (+1)

17. Roma 1 (0)

18. Shakhtar 1 (0)

19. PSV Eindhoven 1 (0)

20. Fenerbahce 1 (0)

21. Villarreal 0 (-1)

22. Lille 0 (-1)

23. Slavia Praga 0 (-1)

24. Club Brugge 0 (-1)

25. Inter 0 (-1)

26. Atletico Madrid 0 (-1)

27. Napoli 0 (-1)

28. LASK 0 (-1)

29. Viking 0 (-2)

30. Galatasaray 0 (-2)

31. Porto 0 (-2)

32. Lipsia 0 (-3)

33. Feyenoord 0 (-4)

34. Sabah 0 (-4)

35. Slovan Bratislava 0 (-5)

36. Bodo/Glimt 0 (-5)