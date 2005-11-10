Il Toro vince di Kulenovic: 2-1 all'Udinese, il pasticcio Okoye-Bertola consegna i tre punti ad Abate

Il Torino ringrazia la sua buona stella e la fragilità emotiva/difensiva dell'Udinese: 2-1 ai friulani nello scontro diretto appena terminato al Grande Torino e tre punti di ossigeno puro per Abate. Quarto ko di fila invece per i bianconeri, che hanno fallito tutti i momenti decisivi della gara, facendosi di fatto gol da soli a metà ripresa, in una gara da tre tiri in porta e tre gol. Inizio molto farraginoso per entrambe le squadre, ma proprio quando l'Udinese comincia a manovrare con più insistenza, è il Torino a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato i granata vincono ben tre duelli individuali e alla fine vanno in rete con Bragança, bravo e fortunato a farsi trovare pronto sul secondo palo all'appuntamento con il gol che sblocca una sfida fin lì avara di emozioni.

Anche l'Udinese trova il gol al primo vero tiro in porta

Nel gol del pareggio Udinese si conferma una percentuale realizzativa importantissima durante il match di stasera: al primo vero tiro in porta, infatti, i bianconeri pareggiano subito i conti grazie a un'azione insistita di Jürgen Ekkelenkamp. L'ex Ajax conclude con il sinistro ma viene murato da Comuzzo; la palla resta lì e, sulla ribattuta, arriva la conclusione che vale l'1-1.

Follia di Okoye, Kulenovic ringrazia e fa 2-1

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, con un Torino che si fa preferire per voglia di andare a fare male inizialmente e l'Udinese che rintuzza ogni attacco senza faticare. Fino al patatrac in area friulana: lancio lungo leggibilissimo della difesa granata, al limite dell'area Okoye e Bertola si scontrano comicamente, lasciando così campo libero al neoentrato Kulenovic, che insacca a porta vuota e corre sotto la curva dei tifosi granata per festeggiare. Runjaic si gioca le poche carte a disposizione in panchina: il giovane Jovanovic, acerbo, il convalescente Davis e anche Alaba, apparso già in buonissima condizione nei venti minuti finali. Non ci sono più emozioni, l'Udinese non riesce a farsi vedere dalle parti di Perri neanche una volta, e torna in Friuli a mani vuote: quarta sconfitta di fila per i bianconeri.