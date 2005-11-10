Primo traguardo raggiunto da Mancini: Italia testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni a EURO 2028

La vittoria ottenuta ieri dall'Italia contro la Turchia, nella quarta giornata del Gruppo E di Nations League, oltre ad aver regalato il momentaneo secondo posto alla nostra Nazionale, ha un peso specifico molto grande anche su un'altra questione, importantissima. Grazie ai sette punti di vantaggio sulla Turchia, ultima in classifica, gli azzurri hanno la certezza matematica di non poter chiudere il gruppo in coda alla classifica e questo significa che Mancini ha tagliato il primo traguardo, quello di mettere la sua squadra tra le teste di serie nel sorteggio per le qualificazioni a EURO 2028.

Dodici Nazionali in prima fascia

Nel sorteggio del prossimo novembre l'Italia sarà dunque tra le dodici teste di serie, un gruppo che sarà formato da tutte le prime tre classificate dei quattro gironi di Lega A di Nations League.

Spauracchio Norvegia e non solo

L'Italia è certa di arrivare tra le prime tre, mentre non possono dire lo stesso, per esempio, la Norvegia, che dopo quattro turni si trova momentaneamente proprio all'ultimo posto, e la Germania, attualmente terza con cinque punti di vantaggio sulla Serbia ultima in classifica. Trovare sulla strada per EURO 2028 la Nazionale scandinava sarebbe un déjà-vu per l'Italia, che ha sfidato Haaland e compagni nel gruppo di qualificazione all'ultimo Mondiale, e tutti sappiamo come andò a finire. Ritrovare la Norvegia sarebbe clamoroso e la speranza è che il cammino sia meno ripido di quello che ha contribuito alla mancata qualificazione alla Coppa del Mondo della scorsa estate.