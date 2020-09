Tre milioni fino al 2025: Under ha l'accordo col Napoli. Si lavora per definire lo scambio con Milik

Cengiz Under ha l'accordo col Napoli. Lo scrive il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola, che parla di contratto da tre milioni di euro netti a stagione fino al 2025 nel caso in cui dovesse andare in porto il trasferimento dalla Roma al club partenopeo. Le due società continuano a lavorare allo scambio che porterebbe il turco da Gattuso e Milik nella Capitale: il polacco è pronto ad andare via ma c'è da trovare ancora l'accordo sul conguaglio economico da destinare al Napoli.