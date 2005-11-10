Tris Inter in contropiede: Thuram brucia Carboni e incrocia, Corvi non può nulla

Inter letale in contropiede, Parma che difende in modo molle ed ecco arrivare il tris della squadra di Chivu: Marcus Thuram riceva sulla trequarti e ha tanto spazio davanti a sè, lo sfrutta bruciando Carboni e andando a incrociare col destro, spedendo la sfera dove Corvi non può proprio arrivare. Si mette benissimo la partita per i Campioni d'Italia a San Siro.

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