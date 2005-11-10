Troppa Inter, il Parma si inchina già al 45': 3-0 per i campioni d'Italia, che lanciano Spence

I nerazzurri hanno messo in discesa la sfida nei primi 20', approfittando di ogni topica difensiva della squadra di Gilardino. Nerazzurri pericolosi già dopo 3': Dimarco impegna Corvi dopo azione tambureggiante di Diouf a destra, il portiere para in due tempi. Tourè risponde due minuti dopo un centro tagliato che impegna Martinez. All'8' ecco il primo gol: Corvi prova la ripartenza dal basso e serve con una palla molto insidiosa Keita, aggredito immediatamente dal pressing alto di Sucic. Il centrocampista ruba palla e conclude di prima intenzione, facendo passare in vantaggio i nerazzurri. Passano pochi minuti ed ecco il bis: stavolta l'errore è di Diego Carlos, che stende Esposito con un pestone e manda Calhanoglu sul dischetto. Corvi intuisce ma non riesce a parare: 2-0.

Contropiede perfetto: Thuram fa 3-0, Parma steso

Parma che cerca comunque qualche trama offensiva per rimettersi in partita, ma l'effetto è quello di sbilanciarsi e subire la ripartenza nerazzurra. Al 30' Thuram riceve palla sulla trequarti e ha tanto spazio davanti a sè, lo sfrutta bruciando Carboni e andando a incrociare col destro, spedendo la sfera dove Corvi non può proprio arrivare.

Secondo tempo senza emozioni, ma si rivede Spence

La ripresa si apre senza scossoni, almeno fino all'ora di gioco, quando arrivano ben sei cambi: di fatto cambiano un terzo dei giocatori di movimento in campo. Dentro Bonny-Lautaro-Stankovic nell'Inter, Bernabè-Lontani-Romero nel Parma, con Gilardino che prova ad alzare il livello qualitativo della squadra. Neanche questo stravolgimento cambia di molto l'andamento della gara, col Parma che ha un paio di contropiede interessanti ma non riesce a fare male alla difesa di casa. Chivu allora approfitta del risultato favorevole per lanciare Spence, applauditissimo da San Siro, incuriosito dal nuovo acquisto. Per lui un paio di discese a tutta velocità interessanti, ma la difesa ospite riesce a salvarsi sempre.