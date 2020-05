Tutte le domande senza risposta al calciomercato estivo: dalle date alle clausole fino ai contratti

Il Consiglio Federale andato in scena oggi in FIGC ha risposto a tante domande sulla ripartenza del calcio giocato, che sarà comunque vidimata dall'incontro tra Spadafora, Gravina e Lega del 28 maggio. Però non a tutte. Perché ci sono ancora delle questioni stringenti a cui il comunicato diramato dalla FIGC non ha ancora risposto.

Quando ci sarà il calciomercato?

La stagione terminerà il 31 agosto. Usualmente la sessione inizia subito dopo ma in questo caso avremmo l'inizio della stagione sportiva il 1 settembre. E' stata data per adesso soltanto la possibilità di stipulare contratti preliminari in deroga fino a fine stagione, dal 1 giugno al 31 agosto, anche tra squadre appartenenti allo stesso campionato.

Come funziona con le scadenze e coi contratti?

Altra domanda senza risposta. Stagione sportiva al 31 agosto significa spostare anche la scadenza dei contratti a questa data. Ma come funziona per i club che chiudono il bilancio annuale al 30 giugno? Come verranno contabilizzati poi i contratti facenti parte di questa stagione ma per un periodo successivo? Per i contratti in scadenza, serviranno degli accordi singoli tra le parti, calciatore società, come accade in Inghilterra. La FIGC ha seguito l'input della FIFA ma certamente non è possibile obbligare delle aziende, alcune anche quotate in borsa, a prolungare dei contratti con scadenze predeterminate. Il rischio, allora, è che delle società con situazioni di classifica già consolidate, soprattutto nelle serie minori, non prolunghino i contratti di alcuni giocatori in scadenza, lasciandoli senza squadra e stipendio per almeno due mesi. E come funziona per i giocatori con clausole nel contratto su emolumenti a salire o scendere? Questi dovrebbero seguire la stagione sportiva, essendo con questi calendarizzata.

Come funziona coi prestiti con opzione?

Anche qui, altra tematica aperta e senza sicura risposta. Perché finora le opzioni d'acquisto scadono 5 giorni prima della fine della stagione. Procrastinarne il fine, però, significa anche allungare questi prestiti? E se una delle due controparti non fosse più interessata al calciatore o avesse messo in conto di non pagare quello stipendio per ulteriori due mesi? Serviranno accordi privati, anche in questo senso.

