Udinese, Vojvoda: "Per me Torino è una seconda casa, ma voglio vincere. Alaba? Un campione"
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:33Serie A
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12.10.2026 20:33Serie A
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Ai microfoni di Sky Sport, Mergim Vojvoda ha parlato così del suo ritorno a Torino da avversario dopo tanti anni in granata: "Per me è una seconda casa, mi ha fatto un gran effetto tornare. Oggi però voglio vincere, prendere i tre punti e tornare a Udine. Alaba? E' un campione, c'è poco da dire. Ha provato a parlare un po' con tutti, per vedere che tipo di persone siamo, si trova bene e lo aspettiamo per quando sarà pronto a giocare".
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