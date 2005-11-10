Udinese, Vojvoda: "Per me Torino è una seconda casa, ma voglio vincere. Alaba? Un campione"

Ai microfoni di Sky Sport, Mergim Vojvoda ha parlato così del suo ritorno a Torino da avversario dopo tanti anni in granata: "Per me è una seconda casa, mi ha fatto un gran effetto tornare. Oggi però voglio vincere, prendere i tre punti e tornare a Udine. Alaba? E' un campione, c'è poco da dire. Ha provato a parlare un po' con tutti, per vedere che tipo di persone siamo, si trova bene e lo aspettiamo per quando sarà pronto a giocare".