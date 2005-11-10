Udinese, si allunga la lista dei candidati per la panchina. Può tornare Andrea Sottil

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Udinese, si allunga la lista dei candidati per la panchina. Può tornare Andrea SottilTMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:17Serie A
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18.10.2026 17:17Serie A
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Si aggiunge un profilo alla lista dei candidati alla panchina dell'Udinese qualora la dirigenza friulana decidesse per l'esonero di Kosta Runjaic.
Sottil, a volte ritornano
Oltre ai nomi di Thiago Motta e Paolo Zanetti, il club bianconero avrebbe palesato interesse anche nei confronti di Andrea Sottil, allenatore classe 1974 già transitato dal 'Friuli' fra il giugno 2020 e l'ottobre 2022. Per lui al timone dell'Udinese 50 partite, con un bilancio di 13 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte.
Udinese, il punto della situazione
L'Udinese, dunque, valuta il possibile cambio di guida tecnica dopo cinque sconfitte consecutive, l'ultima delle quali questo oggi nel match delle 12:30 fra le mura amiche contro il Lecce per 1-3.
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