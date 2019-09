Udinese-Bologna 1-0 al 45'. Okaka rompe l'equilibrio, felsinei vivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese in vantaggio all'intervallo contro il Bologna. Premiate le scelte di Igor Tudor che ha lanciato dal primo minuto Stefano Okaka, autore del gol del vantaggio dei friulani.

OKAKA C'È L'attaccante si è fatto trovare pronto su un bel traversone dalla sinistra di Stryger Larsen e di testa prende il tempo e la mette nell'angolino più lontano. Primo gol in questo campionato per il centravanti, tornato in Friuli dopo aver fatto molto bene negli ultimi sei mesi della passata stagione.

ORSOLINI PERICOLOSO Partita equilibrata, anche se l'Udinese si è mostrata nelle occasioni avute più pericolosa. Skorupski sullo 0-0 ha tolto dalla rete una conclusione di testa di Nestorovski. Bologna che si affida all'estro e alla velocità di Orsolini, che costringe gli avversari alle maniere dure: per fermarlo Samir e Okaka sono stati costretti al fallo da cartellino giallo. Santander, lanciato da Mihajlovic dal primo minuto, ha avuto un'occasione a inizio gara salvo poi venire ben controllato dai centrali bianconeri.