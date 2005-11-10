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Udinese, Runjaic: "La prestazione peggiore da quando sono qui, ne sono responsabile"

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Davide Marchiol
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Davide Marchiol
Oggi alle 15:05Serie A
18.10.2026 15:05Serie A
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Mister Kosta Runjaic commenta nella conferenza stampa post partita il risultato della settima giornata di Serie A tra Udinese e Lecce.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

14.50 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Lecce nella settima giornata di Serie A.

14.57 - Inizia la conferenza stampa.

E' in grado di tirare fuori dalle sacche questa squadra?
"E' stata la prestazione peggiore da quando sono qui, abbiamo perso i duelli a livello fisico, non siamo stati intensi nel gioco. Ne sono responsabile ma non solo di questo, anche delle altre sconfitte. Oggi bisogna concentrarsi su una prestazione assolutamente negativa, non su altro. Oggi tutta la squadra, tranne Davis e Alaba nella prima frazione di gioco, non ha mostrato il suo gioco, forse anche Okoye possiamo toglierlo dal conto negativo. Si vince e si perde insieme, so quale sia la situazione, non mi aspettavo questo e bisogna chiedersi perché. Mi sento ovviamente in grado di risollevare questa squadra, negli ultimi decenni l'Udinese ha vissuto momenti simili, sono molto dispiaciuto per il nostro pubblico però così è il calcio, gli avversari festeggiano. L'ultima vittoria in casa resta a maggio, bisogna restare tutti uniti, ma parlando anche in maniera diretta e chiara".

Come ha visto Alaba?
"L'ho visto bene, voleva il pallone per cercare verticalità, non voglio tirare in ballo singoli, sono io il primo responsabile di quesa sconfitta. Ho deciso di toglierlo perché ha sentito qualche fastidio".

Ci sono diverse scelte tecniche che non capiamo:
"Alaba può giocare in tutte le posizioni del campo, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che per cominciare questa è la posizione migliore per andare in verticalità. Ha caratteristiche diverse rispetto a Solet, però ha grande esperienza. Poi ci sono sempre determinate rotazioni, magari dopo una determinata situazione di gioco non c'era il tempo per riposizionarsi come all'inizio e quindi si aspettava l'azione dopo. Ekkelenkamp ha giocato bene sia a destra che a sinistra, Chakvetadze con il Torino ha fatto molto bene e non c'erano motivazioni per cambiare questi giocatori. Oggi non mi aspettavo questa prestazione, non è accettabile, abbiamo perso duelli, non siamo stati cattivi sulle seconde palle. Abbiamo commesso poi numerosi altri errori e vanno fatti i complimenti al Lecce".

Non avete corso come chiesto:
"Lunedì sera contro il Torino la condizione era fantastica e non abbiamo cambiato molto. Abbiamo approcciato anche bene la gara, poi abbiamo concesso un contropiede e sul primo piazzato abbiamo concesso gol, questo gli ha dato ulteriore forza. Vincere seconde palle e duelli era la chiave, ci sono numerosi elementi da considerare e io ovviamente sono responsabile della situazione, ci dormiremo sopra e poi ciu rialzeremo".

15.05 - Finisce la conferenza stampa.

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