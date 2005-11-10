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Udinese, Runjaic: "Mi aspetto una reazione, il Milan è forte anche con qualche assenza"

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Davide Marchiol
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Davide Marchiol
Oggi alle 16:30Serie A
24.10.2026 16:30Serie A
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L'Udinese affronterà il Milan nell'ottava giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico Runjaic fa il punto della situazione in casa friulana.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

15.50 - L'Udinese sfiderà il Milan nell'ottava giornata della stagione 2026/2027. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic darà le ultime indicazioni alla stampa in vista della partita.

16.05 - Inizia la conferenza stampa.


Una settimana particolare, post Lecce c'era tristezza in spogliatoio. Quanto è stato duro metabolizzare la quinta sconfitta?
"Non bisogna dimenticare la partita con il Lecce, abbiamo commesso diversi errori approcciando male la gara. Abbiamo subito un numero elevato di sconfitte di fila, con il Lecce la partita è stata complicata e il punto più basso di questo periodo. Ne abbiamo parlato della prestazione, la sensazione è che abbiamo mollato nel corso della partita e così diventa difficile affrontare un avversario. Non bisogna mai staccare la spina, soprattutto in casa nostra. Contro il Milan dobbiamo portare gli aspetti positivi, servono impegno e impostazione, dal primo secondo all'ultimo, poi il risultato si vedrà. Durante la settimana ho cercato di togliere pressione alla squadra, noi contro il Lecce siamo addirittura forse sovra motivati, le aspettative però forse non corrispondevano alla realtà e non siamo stati in grado di reagire. Sono qui da tre anni e nel corso della mia esperienza qui è stata la gara peggiore, bisogna imparare".

Da cosa può arrivare la scossa? Qualche cambio nelle gerarchie dopo queste prestazioni?
"Bisogna farsi ovviamente domande dopo le sconfitte, cercando le giuste soluzioni. Si può parlare molto, ma devono funzionare i principi di base. Abbiamo subito due gol su calcio d'angolo e bisogna quindi difendere in maniera più attenta, sapendo che il Milan sui piazzati offensivi è molto forte. Dobbiamo migliorarci in generale e anche molto, dobbiamo trasferire sul campo quello che abbiamo in mente. Domani come in ogni gara ci saranno momenti difficili, dobbiamo restare compatti mostrando la giusta reazione. L'anno scorso anche quando abbiamo battuto il Milan 0-3 loro hanno costruito occasioni, per vincere abbiamo dovuto comunque mettere attenzione, restando compatti e Okoye fu protagonista di una grande parata. I tifosi saranno al nostro fianco, hanno ragione ad essere delusi, la priorità è trasmettere dal campo il giusto atteggiamento".

In settimana è arrivata la fiducia dalla proprietà, i giocatori sentono questa fiducia? I rientri di Piotrowski e Zaniolo possono aumentare la fiducia della squadra?
"Non posso avere un impatto su questo se non cercare di fare del mio meglio portando avanti il mio lavoro. In settimana ci siamo allenati bene, la società in generale è soddisfatta del mio lavoro e la fiducia è reciproca. Bisogna ripagare la fiducia però, conosco bene la storia dell'Udinese, sono molto motivato. Sicuramente c'è pressione e devo assumemerla, attraverso la fiducia che mi è data. La gara contro il Lecce è stata un'eccezione alla regola, nessuno si aspettava una prestazione del genere. Se avessimo un paio di punti in più probabilmente saremmo arrabbiati ma in uno scenario migliore. Una sconfitta del genere dopo un filotto chiaramente fa restare ancora peggio".

Zaniolo?
"Sarà a disposizione, scenderà in campo ma non da titolare. Bisogna gestirlo. Conosciamo abbastanza bene il suo storico in termini di infortuni, chiaramente è frustrato per non aver potuto dare il suo apporto e ha tanta voglia di scendere in campo. C'è una settimana da tre partite, domani gli faremo fare qualche minuto e poi vedremo come reagirà a livello fisico".

Il ritiro? Solet ci sarà?
"Siamo un gruppo compatto e coeso. Se diamo tutti il massimo riusciamo a funzionare come squadra, se non diamo tutti il massimo invece possiamo perdere contro tutti. Il ritiro lo abbiamo scelto per compattarci, dopo l'allenamento ci ritroveremo in hotel e avremo molte ore per parlare e sensibilizzare al meglio tutti i ragazzi. Solet ha avuto un problemino muscolare, vedremo se domani ci sarà altrimenti cercheremo di prepararlo per la gara contro il Parma".

TMW - Per quanto riguarda gli altri? Zanoli e Abankwah ci saranno?
"Zanoli non ci sarà, ha avuto una piccola ricaduta che può starci, è tornato abbastanza rapidamente dopo un infortunio molto grave. Stiamo lavorando praticamente h24 con lui per averlo a disposizione completamente nel breve periodo. E' un ragazzo che sulla fascia può dare un grande contributo e speriamo possa tornare già nei prossimi giorni. Ha fatto tutti i controlli del caso e non ci sono lesioni, banalmente dopo un infortunio del genere possono esserci dolori. Abankwah poteva giocare già con il Lecce ma non ho voluto rischiare. Tranne Bayo e Gueye ci saranno tutti, compreso Piotrowski".

Che gara si aspetta?
"Non avremo sicuramente tanto possesso palla come nelle ultime gare, avere il possesso della palla è bello e positivo, ma non è garanzia di punti. Dovremo essere compatti e coesi, dovremo anche essere in grado di costruirci le nostre occasioni, sappiamo quale sarà la partita di domani. E' importante giocare tutti insieme in ogni fase della gara. Servirà concentrazione sulle seconde palle e nelle difficoltà".

Il Milan è una squadra difficile da decifrare, avete provato a studiarla nella gara di Europa League?
"Abbiamo visto la partita di giovedì, ovviamente ci sono diverse interpretazioni tattiche, è stato evidente che ha grandi qualità, può giocare in maniera verticale. Negli uno contro uno è molto forte. Dovremo essere bravi a far male all'avversario, il Milan è una squadra con più punti di forza che punti deboli. Siamo pronti, però ora bisogna far parlare il campo. E' in alto in classifica e ha qualità, nonostante le assenze. E' una squadra con una rosa attrezzata per tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Europa League e Serie A. Hanno doppioni in ogni ruolo, non penso sarà un grattacapo per il Milan avere qualche giocatore in meno, anzi chi avrà spazio cercherà di sfruttarlo per mettersi in mostra, quindi dovremo in primis noi scendere in campo sicuri".

16.27 - Finisce la conferenza stampa.

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