L'Udinese si tiene Runjaic, il ritorno di Boga, il nuovo colpo della Lazio: le top news delle 18

La Serie A entra nel vivo tra panchine in bilico, sorprese in classifica e sfide che possono cambiare il volto della stagione. Il Como ritrova il successo al Franchi, mentre l’Udinese riflette sul futuro di Runjaic (per ora confermato) dopo il pesante ko contro il Lecce. Intanto, Juventus e Lazio preparano lo scontro diretto dell’Allianz Stadium, con assenze importanti da una parte e un ritorno atteso dall’altra. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

Udinese, Runjaic verso la conferma: decisiva la sfida con il Milan

Nonostante il pesante 0-3 casalingo contro il Lecce e la quinta sconfitta consecutiva, l’Udinese sembra orientata a confermare Kosta Runjaic almeno fino alla prossima gara contro il Milan. Sul tavolo sono stati valutati anche i nomi di Thiago Motta, Paolo Zanetti e Andrea Sottil, ma per il momento la società friulana vuole concedere un’altra opportunità al tecnico, forse l’ultima. Arrivato a Udine nel 2024, Runjaic ha collezionato 91 panchine alla guida dei bianconeri, con un bilancio di 33 vittorie, 17 pareggi e 41 sconfitte.

Como, colpo al Franchi: Fiorentina battuta 3-1

Il Como di Cesc Fabregas ritrova la vittoria dopo tre gare senza successi e lo fa imponendosi per 3-1 sul campo della Fiorentina. Le reti di Liberali e Nico Paz nel primo tempo, seguite dal tris di Douvikas nella ripresa, regalano ai lariani tre punti preziosi. La squadra viola, a segno con Pongracic, paga gli errori commessi durante la partita e incassa la quinta sconfitta nelle prime sette giornate di campionato, confermando un avvio di stagione assai complicato.

Juventus, i convocati di Spalletti per la Lazio: torna Boga

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida contro la Lazio, in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Tra le assenze figurano Grabara, Thuram, Yildiz, Ekhator e Locatelli, mentre torna a disposizione Boga. In difesa ci sono Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu e Rugani; a centrocampo spazio, tra gli altri, a Koopmeiners, Douglas Luiz, Cambiaso e McKennie. In attacco figurano Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Woltemade e Nico Gonzalez.

Lazio, Gattuso ritrova Pellegrini per la trasferta contro la Juventus

Gennaro Gattuso ha ufficializzato i convocati della Lazio per la gara contro la Juventus. Nell’elenco figura Luca Pellegrini, reintegrato nella lista di Serie A dopo circa un mese e mezzo di esclusione. Tra i difensori sono presenti anche Tavares, Pedraza e Lazzari, mentre a centrocampo compaiono Dele-Bashiru, Frattesi, Taylor e Cataldi. In attacco ci sono Zaccagni, Isaksen, Noslin e Pinamonti.