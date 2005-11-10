Udinese, Piotrowski: "Dobbiamo riuscire a invertire la rotta"

15.00 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Lecce nella settima giornata di Serie A.

15.14 - Inizia la conferenza stampa di Jakub Piotrowski.



Sei rientrato dopo il problema cardiaco, come ti sei spiegato le difficoltà della squadra?

"Difficile dire che sia accaduto, siamo partiti anche bene con 4 punti, abbiamo poi perso con il Cagliari e con il Torino. Oggi la gara è stata difficile, il Lecce è venuto qui e ha dominato. Dobbiamo ora stare insieme e trovare la soluzione per rialzarci, dovremmo avere più punti, dobbiamo riuscire a invertire la rotta in qualche modo. Questa squadra ha più qualità rispetto a quanto mostrato oggi".

Dal punto di vista umano come hai vissuto lo stop?

"Non è stato facile, prima di avere questo problema mi sentivo veramente in gran forma. Poi c'è stato l'infortunio contro la Lazio, ho dovuto aspettare e restare fermo senza allenarmi, anche se avrei voluto aiutare la squadra in tempi rapidi. Dopo una settimana sono tornato e sono molto felice di questo, oggi volevo aiutare in una situazione difficile, non sono ancora al mio livello ottimale fisicamente, ma sono felice di essere rientrato dopo un mese di fermo. Ora posso aiutare di più la squadra, tornando al mio livello e riportando le mie qualità nella squadra".

15:18 - Finisce la conferenza stampa.