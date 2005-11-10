Udinese, Karlstrom: "Momento difficile, ma i punti arriveranno"
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Emanuele Pastorella
Emanuele Pastorella
ieri alle 23:42Serie A
autore Emanuele Pastorella
12.10.2026 23:42Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta
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23.40 - Il capitano dell'Udinese, Jesper Karlstrom, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la sesta giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.
Un commento sulla partita? Come si va avanti?
"E' un momento difficile, ma dobbiamo continuare. Abbiamo fatto una buona gara. Vogliamo vincere, quando vivi un momento difficile devi lavorare più forte e stare insieme tutti quanti. Sono sicuro che cambierà, i punti arriveranno"
Ore 23.42 - Termina la conferenza stampa di Karlstrom
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