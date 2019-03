© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di Napoli, Daniele Pradé ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Mi è piaciuto l’atteggiamento che abbiamo avuto, il risultato no, ma la squadra ha prodotto: abbiamo fatto due gol e abbiamo avuto diverse occasione per farne altri. Abbiamo pagato la grandissima qualità del gioco del Napoli, loro hanno messo a segno reti di pregiatissima fattura tecnica, purtroppo usciamo battuti in un fine settimana amaro, visto che tutte le nostre dirette concorrenti hanno portato a casa punti preziosi. Da adesso però andremo a giocare 11 finali, 11 partite con il coltello tra i denti, metteremo tutto. Avere undici calciatori in partenza per le nazionali interrompe la continuità, ma lavoreremo sul recupero degli infortunati - Behrami ,Samir, Badu e Teodorczyk - e cercheremo di essere veramente competitivi come avremmo dovuto esserlo sin dall’inizio della stagione. Sandro è un giocatore forte, gli abbiamo dato questo minutaggio per non rischiare. Per la squadra è un giocatore estremamente importante, ci deve dare l’equilibrio che è mancato in questa fascia di campionato e sono convinto che, non appena sarà al 100% ci darà veramente tanto".