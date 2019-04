© foto di Federico Gaetano

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko subito all'Olimpico con la Lazio nel recupero del 25° turno di serie A. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di udineseblog.it: "Dispiace per il rigore che poteva riaprire la partita, la Lazio ha fatto una buona gara noi penalizzati dalle assenze e da qualche mia scelta non perché volevo fare turnover ma perché abbiamo infortunati e gente che non può fare quattro partite, queste cose si sono verificate tutte insieme per noi, adesso dimentichiamo questa gara e concentriamoci sul Sassuolo. D'Alessandro dal primo minuto? No, non sarebbe riuscito a fare i novanta minuto. Probabilmente ritroveremo Pussetto e Fofana con il Sassuolo. Noi comunque schierati nel nostro miglior momento con tutti a disposizione possiamo essere una squadra tosta e di grande qualità, adesso abbiamo delle difficoltà, io comunque ho grande fiducia nella squadra, come ho previsto quando sono arrivato so che sarà difficile la corsa salvezza e così sarà ma io ho grande fiducia in questa squadra".