Udinese, via libera per Zaniolo contro il Milan. Riecco Abankwah e Alaba... ha fretta

Riecco Nicolò Zaniolo: come riporta Il Messaggero Veneto, il fantasista italiano è annunciato disponibile per la sfida dei friulani contro il Milan, in programma domenica alle 20.45. Il quotidiano conferma che l'ex Roma ha ricevuto il via libera per tornare a disposizione, nella giornata di ieri, dopo che negli scorsi giorni aveva già ripreso a correre.

Riecco Abankwah, Alaba ha fretta

Zaniolo dunque tornerà a disposizione di Kosta Runjaic, con il tecnico che ritrova anche Abankwah in difesa. L'allenatore al contempo perde invece David Alaba, che dovrebbe rientrare addirittura con la Roma, nella sfida in programma il 31 ottobre. Ma per quanto riguarda l'ex Bayern Monaco e Real Madrid, i tempi di recupero dipenderanno dai controlli ulteriori che effettuerà nel corso della prossima settimana. Lui stesso però fa capire di avere fretta scrivendo dai propri canali social: "Torno subito. Riusciremo a ribaltare la situazione".