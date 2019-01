UFFICIALE: Bologna, Edera nuovo attaccante rossoblù. Con lui Lyanco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Edera è un nuovo attaccante del Bologna, che ne ha annunciato l'arrivo tramite il sito ufficiale della Lega Serie A. Con lui anche Lyanco, entrambi giocatori che arrivano in prestito dal Torino. Sono i primi due arrivi per la formazione felsinea per il nuovo tecnico Mihajlovic.