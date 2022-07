ufficiale Empoli, Canestrelli va a Pisa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Empoli comunica di aver ceduto il difensore Simone Canestrelli al Pisa in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto. Evidente l'intenzione del club azzurro di non perdere il controllo sul cartellino del centrale difensivo: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, delle prestazioni sportive di Simone Canestrelli"