ufficiale Lecce, c'è il rinnovo di Corvino. Lo ha annunciato Sticchi Damiani

Rinnovo importante in casa Lecce. Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica dei salentini e vero e proprio artefice della squadra con cui Baroni ha ottenuto la salvezza la scorsa stagione, ha prolungato il suo accordo con la società di Saverio Sticchi Damiani. Proprio il presidente, con un post su Instagram, ha comunicato la notizia:

"Dopo averlo preannunciato a giugno, stasera (ieri, ndr) ci siamo ufficialmente 'legati' per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell'opzione per un anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un solo giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l'aiuto della nostra gente. #modelloLecce".