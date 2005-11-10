"Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie Stroppa": il tributo della curva del Venezia
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 15:05Serie A
autore Daniele Najjar
17.10.2026 15:05Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Segui qui la diretta testuale di Venezia-Napoli su TMW
"Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie mister Stroppa": recita così il doppio striscione esposto in curva del Venezia nei primi minuti della sfida contro il Napoli. Prima sfida giocata dai lagunari dopo l'esonero di Stroppa e l'avvento di Davide Nicola in panchina.
Articoli correlati
Clamoroso al Penzo: incubo Napoli, il Venezia vince 1-0, che inizio per Nicola
Stankovic para il rigore a De Bruyne: il Venezia resta avanti 1-0 sul Napoli al 67'
Lampo di Adams: Venezia in vantaggio a sorpresa sul Napoli al 49'
Il Napoli non sfonda: al Penzo regna l'equilibrio, 0-0 con il Venezia al 45'
Altre notizie Serie A
Oggi
16:45 Serie A
Genoa, crolla l'impero dell'ex proprietà 777 Partners: Josh Wander si dichiara colpevole
16:38 Serie A
Torino, il Filadelfia compie 100 anni: oggi porte aperte per le celebrazioni, tante le iniziative