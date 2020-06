Valencia, Celades bacchetta Gasp: "Aveva sintomi? Avrebbe dovuto avvertire i medici"

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la polemica a distanza fra Gian Piero Gasperini, l’Atalanta e il Valencia in merito all’intervista in cui il tecnico confessava il proprio malessere in prossimità della sfida di ritorno degli ottavi di Champions del 10 marzo, sintomi compatibili con l'infezione da Coronavirus. Il club spagnolo criticò il tecnico con un comunicato, meritando l'immediata risposta della Dea, che confermava il rispetto di ogni norma o protocollo di sicurezza.

Ieri, sulla questione è tornato il tecnico del Valencia, Albert Celades: "Se tutto quello che è stato detto venisse confermato... È stato lui stesso a dire quelle cose e non riguarda solo lui ma tutti quelli che in quel momento pensavano di aver contratto il virus. Avevamo già abbastanza informazioni sulla pericolosità del COVID-19, anche se la partita doveva giocarsi a porte chiuse. Chiaramente, qualsiasi componente della sua squadra o della nostra avrebbe dovuto avvertire i medici se pensava di avere il virus".