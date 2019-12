Edwin van der Sar, dirigente dell'Ajax, a ESPN ha parlato di Matthijs de Ligt dal Globe Soccer di Dubai. "De Ligt cerca sempre di migliorare e la sua mentalità gli fa desiderare di essere il migliore al mondo. Ne ho già visti altri così, uno gioca con lui: Cristiano Ronaldo. Ho giocato insieme a Ronaldo, ho visto in De Ligt lo stesso desiderio e la stessa fame per essere il migliore. In italia deve imparare la lingua, conoscere i compagni, forse ha subito la pressione ma sta vogliendo subito l'occasione di giocare subito dopo il ko di Chiellini".