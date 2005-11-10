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Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile

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Luca Calamai
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Luca Calamai
Oggi alle 09:35Serie A
19.10.2026 09:35Serie A
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Quando i falli sono netti va chiamato l'arbitro al video. Allenatori e giocatori sono in confusione
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Va bene il calcio all'inglese. Lo abbiamo invocato per anni. Va bene vedere che si alzano i minuti del tempo effettivo. Un'altra battaglia che nel tempo ha avuto diversi proseliti. Ma cosa c'entra tutto questo con il nuovo corso del Var imposto da Orsato? Di sicuro durante la gestione Rocchi c'era stato un abuso del mezzo tecnologico. Eravamo arrivati a vivere una partita di Serie A con l'accompagnamento di una specie di moviola in campo. E l'effetto ammettiamolo non era piacevole. Gara spezzettata. Valutazioni dalla sala Var discutibili anche perché chi è davanti al video non vive la partita, le dinamiche a velocità normale, l'atteggiamento del giocatore. Ma tanti errori erano stati evitati. E più di un protagonista, parlo di calciatori e allenatori, aveva indicato nella tecnologia una forma di piacevole democrazia calcistica.

Var stravolto

Orsato, come è diventato l'allenatore degli arbitri ha stravolto l'utilizzo del Var. Mezzo che, è bene ricordarlo, lui ha vissuto con gigantesco fastidio fin dalla sua nascita. Lui, fischietto bravissimo e dalla personalità forte mal tollerava essere richiamato al video da un collega. Accettava a fatica di tornare indietro su una sua decisione. I fischietti che erano al Var con Orsato si sentivano sempre sotto esame. Un piccolo incubo. Con le nuobve linee guida il Var è praticamente scomparso. Insomma, siamo passati da un eccesso, all'altro. Nessuno vuole discutere la centralità nelle decisioni di chi dirige la gara. Ma il mezzo tecnologico è fondamentale per evitare di viziare una partita con errore macroscopico. Non è un rivale degli arbitri ma un prezioso alleato.

Il fallo su Pedro

Prendiamo come caso simbolo il fallo si Milla su Pedro Goncalves in Fiorentina-Como. Episodio dal quale è scaturito il gol del vantaggio lariano con Liberali. Il fallo è netto. E a campo aperto. Lo hanno rilevato tutti gli arbitri-commentatori televisivi. IL fallo doveva essere visto (Di Bello se ha giudicato l'intervento regolare deve essere bloccato per alcune gare...) e comunque il Var doveva intervenire. Invece niente. Perchè l'ordine di Orsato è di lasciare valido il giudizio del direttore di gara. Così non funziona,. Così è sbagliato. Così si mandano in confusione giocatori e allenatori. Così si torna a concedere a chi dirige un potere totale che ora che esiste la tecnologia è roba da preistoria del pallone. Caro Orsato, è arrivato il momento di far violenza al tuo orgoglio e di fare un passo indietro,. Continuando così c'é il rischio di falsare il campionato.

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