Varela fa 7 gol in 7 partite: per trovare chi ha fatto meglio serve andare prima della Guerra

Il Monza aveva riacciuffato momentaneamente il Torino e lo ha fatto ancora una volta nel segno di Gustavo Varela. L'attaccante si conferma protagonista assoluto della stagione biancorossa, trovando il gol inizio ripresa, poi reso vano da Belghali, e aggiornando ulteriormente i propri numeri in campionato. Per Varela si tratta della settima rete in Serie A, che gli consente di raggiungere Raimondo del Frosinone in vetta alla classifica dei marcatori. Considerando anche le due reti realizzate in Coppa Italia, il bottino stagionale sale a nove gol.

La rete contro il Torino permette inoltre a Varela di entrare nella storia della Serie A a girone unico. A 21 anni e 266 giorni, il centravanti del Monza è diventato il quarto giocatore più giovane capace di segnare almeno sette gol nelle prime sette presenze nella competizione. Davanti a lui soltanto tre nomi illustri del calcio italiano: Giuseppe Meazza, riuscito nell'impresa nel 1929, Otello Torri nel 1937 e Umberto Guarnieri nel 1939. Un dato che impreziosisce ulteriormente l'avvio di stagione del giovane attaccante, sempre più decisivo per i brianzoli.