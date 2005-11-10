Varela sta facendo il Goncalo Ramos. Ed è costato un ventesimo del connazionale

Varela sta facendo il Goncalo Ramos. Ed è costato un ventesimo del connazionaleTMW
Raimondo De Magistris
"E' un ragazzo di talento con margini di talento importantissimi. Fa delle cose davvero molto bene, ma altre in cui può crescere". Al termine di Monza-Cagliari 4-0 Ivan Juric s'è così espresso sul suo centravanti: Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela, centravanti classe 2005 che il Monza questa estate ha prelevato dal Benfica. Autore ieri sera di una doppietta, il calciatore nato a Lisbona ha al momento più reti realizzate che partite giocate calcolando anche la Coppa Italia: sette gare, otto gol. Ha soprattutto movimenti da grande bomber. "Oggi abbiamo guidato forte e si deve andare forte", ha detto il calciatore di 21 anni che ha già più gol rispetto allo scorso campionato con la maglia del Gil Vicente. "Io devo solo continuare a lavorare, il calcio è fatto di momenti. Non mi aspettavo di iniziare così, ma sono felice di essere al livello di oggi. Non penso a dove posso arrivare ma solo alla prossima partita. Piano piano..."
Un 9 perfetto per Juric
Fisico possente, 184 centimetri, doti importanti in progressione e soprattutto la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Varela che compirà 22 anni solo tra un paio di mesi è il classico numero 9 moderno capace di abbinare gioco per la squadra a capacità realizzative. Il terminale offensivo che tutti vorrebbero, un calciatore che da ragazzino ha seguito le orme del papà Fernando in giro per il Portogallo e per l'Europa - l'ha anche sfidato quando giocava nel Benfica B - e che oggi ha trovato in Juric un allenatore capace di svoltargli la carriera.
Chi è il portoghese migliore?
Questa estate sono sbarcati in Serie A due centravanti portoghesi: il primo, quello più reclamizzato, è Goncalo Ramos. Il secondo Gustavo Varela. Ramos s'è trasferito dal Paris Saint-Germain al Milan per poco più di 70 milioni di euro e oggi è a tre gol in nove presenze. Il classe 2005 di Lisbona è invece passato dal Benfica al Monza per 3.5 milioni di euro. Cifre lontane anni luce, ma ad oggi anche rendimenti completamente diversi. Misteri e sorprese del calciomercato: decisamente migliori infatti i numeri di chi questa estate è costato un ventesimo dell'altro.