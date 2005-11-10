Varela show, il Benfica può pareggiare future offerte: l'accordo con il Monza nel dettaglio
Daniele Najjar
Il Monza si gode Gustavo Varela, che ora ha più gol che presenze in Italia (8 gol in 7 partite fra Serie A e Coppa Italia) dopo la doppietta realizzata ieri sera nel 4-0 del Monza al Cagliari. Acquistato per 2 milioni di euro di parte fissa, più 1,5 di bonus dal Benfica, per un totale di 3,5 milioni, rappresenta anche un grande affare da parte dei brianzoli dal punto di vista economico.
I dettagli dell'accordo Benfica-Monza per Varela
Ora inevitabilmente l'attaccante diventa anche un nome che può diventare protagonista delle prossime finestre di mercato. Con lo stesso Benfica che, secondo Sky Sport, non è indifferente alla sua crescita nel campionato italiano. Ma che tipo di accordo è stato fatto fra il Monza ed il Benfica in ottica futura? Secondo Sky, il Benfica conserva su di lui i matching rights, cioè il diritto di pareggiare le future offerte.
Nessuna recompra per Varela dal Benfica
Insomma, nessun diritto di recompra da parte del Benfica per quanto riguarda Gustavo Varela: al massimo il club portoghese potrà avere la prelazione in caso di parità di offerta con altre squadre che eventualmente si dovessero interessare a lui nel prossimo futuro. Ma il cartellino del giocatore ora è del tutto in mano al Monza, che si gode i suoi gol.