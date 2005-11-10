Varela, ma non solo: gli 8 giocatori di Torino-Monza che accendono il mercato

Torino-Monza è l'anticipo della 8^ giornata di Serie A ed è anche la sfida tra Ignazio Abate, allenatore alla prima esperienza in Serie A, e Ivan Juric, tecnico che invece sta cercando il riscatto in un ambiente diverso rispetto a quelli nei quali ha già lavorato. Entrambi gli allenatori hanno a disposizione prospetti e calciatori interessanti, che sicuramente verranno visionati da osservatori di club importanti anche stasera.

I 4 talenti nel Torino

Tra gli undici granata che inizieranno il match di oggi ci sarà sicuramente Pietro Comuzzo, difensore acquistato dalla Fiorentina in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 19 e che si sta rilanciando sotto la Mole: il classe 2005, già cercato in passato dal Napoli, è destinato a essere uno dei protagonisti della prossima estate. Un altro da tenere d'occhio è Alessio Cacciamani, che ha solo 19 anni, ma per il quale Cairo ha chiesto 25 milioni di euro alla Roma qualche mese fa. Lui ha giurato amore alla squadra in cui è cresciuto, però presto verranno altre società a bussare alla porta del Torino. Infine ci sono Nikola Vlasic e Giovanni Simeone, che sono nati rispettivamente nel 1997 e 1995 e continuano a incantare con le loro giocate: il primo ha un contratto che verrà allungato fino al 2027 per la presenza di un'opzione, il secondo ha sfiorato l'addio e può essere ancora un'occasione per molti.

I 4 talenti nel Monza

I brianzoli sono specialisti nel lanciare giovani e hanno basato su questa filosofia l'ultimo mercato. Il gol di Eddy Kouadio dopo la convocazione in Nazionale di Mancini è l'ennesima dimostrazione di come la sua crescita sia repentina, ma i conti andranno fatti con la Fiorentina, proprietaria del suo cartellino. Lo stesso discorso vale per il Southampton, che detiene i diritti delle prestazioni di Jay Robinson, che tornerà in Inghilterra al termine della stagione. Il 19enne ha fatto intuire in 321 minuti di Serie A tutto il suo potenziale. I biancorossi hanno creduto in Ebenezer Akinsanmiro, prelevato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni a 7,5 milioni di euro: il centrocampista è pronto nuovamente al salto in una top, ma questa volta per restarci. L'ultimo è il più ovvio, l'attaccante Gustavo Varela, capace di realizzare 8 gol in questo avvio di 2026-2027 e accostato a diverse big italiane ed europee. Il Benfica potrà pareggiare le offerte che giungeranno al Monza nei 5 giorni successivi, ma la plusvalenza per Lauren Crampsie è certa.