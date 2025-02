Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Noslin in attacco e Mandas in porta

vedi letture

Alle 15 il calcio d'inizio di Venezia-Lazio. Da un lato i lagunari non hanno davvero più bonus da giocarsi: i tre punti servono come il pane alla squadra di Di Francesco se vuole continuare a sperare nella salvezza che ad oggi è ancora alla portata per quanto dice la classifica. Dall'altro i biancocelesti non vogliono fermare la loro corsa che ad oggi li vede in piena lotta per un posto in Champions.

I veneti non possono contare sugli infortunati Stankovic, Svoboda e Sagrado oltre che Crnigoj, fuori dal progetto tecnico. Di Francesco punta a sorpresa su una coppia inedita davanti formata da Oristanio e dal nuovo arrivato Maric. Doumbia poi torna titolare in mediana, con Busio ancora fuori dagli undici titolari.-Baroni ha fuori Rovella per squalifica, poi Vecino, Hysaj e Castellanos per infortunio. Tocca a Noslin come riferimento offensivo, con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto. In mediana per i biancocelesti c'è la coppia Dele-Bashiru e Guendouzi, Gila-Romagnoli invece a difendere la porta di Mandas (con Provedel dunque in panchina).

Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni