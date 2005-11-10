Venezia, quale modulo col Napoli? Nicola: "Si cambia continuamente, serve flessibilità"

Debutto subito di grande prestigio per Davide Nicola sulla panchina del Venezia. Il tecnico, subentrato a Giovanni Stroppa, guiderà domani per la prima volta i lagunari nella sfida del Penzo contro il Napoli. In conferenza stampa Nicola ha raccontato le prime sensazioni dopo l'arrivo: "Ho visto ragazzi seri, educati, che sono stati scelti perché hanno qualità morali prima ancora che dal punto di vista tecnico-tattico". Nessun alibi legato ai pochi giorni di lavoro: "Non mi piace dire che servirà tempo. Bisogna vedere come usi il tempo, uno può pensare che due giorni siano pochi, ma non è così grazie alla disponibilità di questi ragazzi".

Nicola e il modulo: "In Serie A serve flessibilità"

Il nuovo allenatore non si è sbilanciato sulla conferma del 3-5-2, insistendo piuttosto sulla capacità della squadra di modificarsi durante la partita: "In Serie A ci sono squadre che cambiano continuamente, in una stessa partita ci sono 2-3 interpretazioni diverse, per questo parlo di flessibilità". Nicola ha poi spiegato il lavoro svolto nei primi giorni: "Quando ci sono dei cambiamenti non ci può essere euforia. Ora starà a me dare loro nuove soluzioni e far capire che è un percorso sicuramente difficile, impegnativo, ma che una volta raggiunto l'obiettivo lascia pochi eguali nella vita di una persona".

Verso il Napoli, Nicola: "Serve una preparazione specifica"

Contro gli azzurri Nicola vuole innanzitutto vedere una squadra libera mentalmente: "Un Venezia che inizia a fare senza pensare troppo". Il tecnico ha scelto di non sovraccaricare i giocatori di indicazioni dopo appena pochi allenamenti: "Ho cercato di essere sintetico, breve". Fondamentali saranno l'equilibrio tra le due fasi e la capacità di adattarsi alle caratteristiche dell'avversario: "Contro ogni squadra dobbiamo fare una preparazione specifica. Mi aspetto che i ragazzi mettano in pratica ciò che abbiamo preparato".