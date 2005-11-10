Davide Nicola, allenatore del Venezia, ha commentato il pareggio per 0-0 col Bologna dell'anticipo del tredicesimo turno di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei lagunari.

L'analisi di Nicola

Sull'episodio del gol annullato: "Non ho rabbia, c'è carica emotiva perché mi sembrava il momento buono per segnare… Io vivo molto col trasporto e le cose varie. Dico bravi ai miei ragazzi, che hanno fatto una grande partita contro una squadra di qualità che aveva ottenuto diverse vittorie consecutive. Abbiamo fatto un primo tempo importante, nel secondo abbiamo rischiato una beffa che sarebbe stata eccessiva. Questo è il percorso che dobbiamo fare, insieme alla nostra gente".

Sull'episodio della scarpa tolta e lanciata dopo l'errore di Yeboah: "Avevo una pietra dentro (ride, ndr)".

Sulla scarsa vena realizzativa del Venezia: "Noi creiamo, se non lo facessimo sarebbe più preoccupante. C'è da continuare così, in altri momenti magari capitalizzeremo ciò che stiamo raccogliendo".

Sul mercato di gennaio: "Io sono dell'avviso che i giocatori che abbiamo non hanno ancora completato l'inserimento. Arrivano da campionati diversi e qualcuno deve crearsi i numeri in questa categoria. Dobbiamo aver fiducia. Noi siamo una neopromossa ed è normale fare un po' più di fatica. A Torino abbiamo giocato 50 minuti come oggi e, nel momento in cui abbiamo perso le distanze, le grandi squadre, che hanno grandi giocatori, ti puniscono. Ma dobbiamo aver fiducia e costruirci i numeri".