Venezia-Napoli 1-0, le pagelle: Stankovic mostruoso, De Bruyne tradisce, mago Nicola

Il risultato finale: Venezia-Napoli 1-0

Clamoroso al Penzo. Il Venezia ultimo in classifica e fino a qualche ora fa con zero punti in classifica vince 1-0 contro il Napoli: a decidere la sfida è un gol di Akor Adams. A deciderla, soprattutto, è la scossa data da Davide Nicola ai padroni di casa e un Filip Stankovic che oggi ha parato letteralmente tutto e anche di più, compreso un calcio di rigore a Kevin De Bruyne. Altro ko per il Napoli di Allegri dopo quello in Champions e terza sconfitta in campionato.

LE PAGELLE DEL VENEZIA (a cura di Daniele Najjar)

Stankovic 9 - Che abbia il futuro assicurato già si sapeva, ma da oggi può mettere in camera una foto da ricordare: mica in tanti possono di re di aver parato un rigore a Kevin De Bruyne. Mica solo quello: su Lobotka altro miracolo, più uscite a raffica e altre parate.

Halhal 6 - Che crescita nelle ultime settimane, e Nicola sembra aver avuto subito presa su di lui. Normale che qualcosa soffra quando è lasciato in campo aperto e concede una folata a Giovane ed una ad Alisson Santos.

Moreno 6 - La sua prestazione sarebbe ampiamente sufficiente per l'attenzione che ha, ma macchiata da quel fallo da rigore: Stankovic lo salva. Per il resto è sempre attento. (Dal 70' Schingtienne - ).

Juan Jesus 7 - Clamoroso, semplicemente clamoroso il salvataggio sulla linea su Hojlund, che lo guarda incredulo. Arriva, si presenta e prende il Venezia per mano.

Hainaut 7- Una prova stoica la sua: è dietro quando c'è da fare il terzino di copertura, ma è anche lì davanti a fare sponda ed a contendere ogni pallone.

Kike Perez 7- Prova di enorme sostanza e cattiveria: il giusto premio, anche nelle sconfitte era sempre stato l'ultimo a mollare.

Basic 7- Esce dopo aver dato ogni singola goccia di sudore: partita alla Gattuso, più che da metronomo. (Dal 70' Helgason 6- Entra con lo spirito in linea con quello dei compagni: lotta, corsa e palloni calciati via).

Sohm 7- C'è da far legna e cresce con il passare dei minuti la sua presenza lì in mezzo: si fa sentire ed è da lui che nasce l'1-0. (Dall'82' Lamine Fanne s.v.).

Haps 7- Salva un gol fatto, copre benissimo il suo lato e bada a fare ciò che serve contro un avversario più forte (Dal 70' Mazzocchi 6 - Accolto da un boato, risponde con la giusta autorità ed attenzione nei venti minuti finali).

Yeboah 6 - Lotta con tutto ciò che ha, si trova però con meno appoggio del solito ed è dura visto che è spesso uno contro due. (Dal 63' Rrahmani - ).

Adams 7- Che vita, quella dell'attaccante. Fino al gol di fatto non difende un solo pallone e pasticcia qua e là. Poi fa gol e il Venezia vince. E che gli vuoi dire? L'importante, per il Venezia, è che la butti dentro. Difeso da Nicola quando il pubblico mormorava nel primo tempo.

Allenatore: Davide Nicola 7,5 - Prende una squadra che subiva quasi 3 gol a partita e la porta a fare una partita di una solidità incredibile: primi punti, prima vittoria, primo clean sheet. Primo giorno di una nuova stagione per il Venezia.

---

LE PAGELLE DEL NAPOLI (di Matteo Selli)

Meret 5.5- Spettatore non pagante per tutto il primo tempo, nella ripresa non può nulla sul gol. Salva poi il 2-0 su Rrahmani.

Beukema 6- Ordinato in difesa, sfiora un assist preziosissimo per Giovane pochi minuti prima della rete del Venezia.

Dal 63’ Politano 5.5- Prova qualche cross pericoloso, ma senza successo. Meglio di Di Lorenzo su quella fascia.

Rrahmani 5- Gioca una partita buona in marcatura su Adams, ma nell’unica occasione in cui lo perde, il Napoli prende gol, complice anche una sua deviazione. Sfortunato, ma l’errore è pesante.

Badiashile 5.5- Inizia rischiando la frittata quando sbaglia un rinvio e regala palla ad Adams, poi cresce.

Di Lorenzo 5.5 - Male da esterno di centrocampo, spostato braccetto in situazione di svantaggio non è particolarmente sollecitato.

Lobotka 5.5- Sottotono. Non riesce a rendere efficace il giro palla dei suoi e spesso soffre la fisicità avversaria.

Gilmour 6- Gara ordinata la sua, palleggia bene e contiene bene i centrocampisti veneziani. Allegri lo toglie per alzare il baricentro dei suoi.

Dal 55’ Alisson 6 - Alza il ritmo dei suoi con i suoi dribbling e i suoi palloni in profondità per Hojlund. Al momento il Napoli non sembra poter fare a meno di un giocatore come lui

Spinazzola 5- Chiamato spesso a sgasare da quella parte, non ha quasi mai successo e i suoi cross sono spesso telefonati ai difensori.

Dall’81’ Olivera sv

Giovane 6 - Prova qualche sortita e crea superiorità con le sue giocate, ma non basta a rendere pericoloso il Napoli.

Dal 55’ De Bruyne 5- Entra con timidezza, poi va dal dischetto e getta al vento la possibilità di pareggiare la sfida con un rigore troppo timido.

McTominay 5.5- Lontanissimo parente di quello che conosciamo, ancora deve rientrare in condizione e si vede. Non domina nè fisicamente nè tecnicamente.

Lucca 5 - Disastroso. Sbaglia praticamente tutto con i piedi e viene puntualmente anticipato di testa, suo punto forte. Allegri non gli concede nemmeno un’ora.

Dal 55’ Hojlund 6 - Cambia l’inerzia della partita. Con i suoi movimenti in profondità e l’abilità di occupare l’area. Si prende il rigore che poi De Bruyne vanifica.

Allenatore: Allegri 5 - Il Napoli del primo tempo, seppur ampiamente rimaneggiato è troppo brutto per essere vero. Nella ripresa, con tutti i titolari in campo, cambia la musica ma non il risultato.