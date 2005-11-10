Venezia-Napoli, i convocati di Allegri: recuperano Anguissa e altri due
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Simone Bernabei
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16.10.2026 16:53Serie A
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Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Venezia in programma sabato alle ore 15 al Penzo. Tornano in gruppo Olivera, Anguissa e Alisson Santos.
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay
Attaccanti: Alisson Santos, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Politano
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