Venezia-Napoli, i convocati di Nicola: torna Mazzocchi, Bella-Kotchap non recupera
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Simone Bernabei
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Oggi alle 16:45Serie A
autore Simone Bernabei
16.10.2026 16:45Serie A
Convocati Venezia: rientra Mazzocchi, non ce la fa a recuperare Bella-Kotchap oltre a Busio, Correia e i soliti Adorante, Sverko e Franjic.
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Il neo tecnico del Venezia Davide Nicola ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli. Torna a disposizione l'ex Mazzocchi, mentre restano fuori Bella-Kotchap, Busio, Correia, Adorante, Sverko e Franjic.
Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori: Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Toma Basic, Lorenzo Berardi, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
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