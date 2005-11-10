Venezia, si stringe con Davide Nicola: in corso l'incontro con l'allenatore

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Venezia, si stringe con Davide Nicola: in corso l'incontro con l'allenatoreTMW
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Ivan Cardia
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Oggi alle 15:07Serie A
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13.10.2026 15:07Serie A
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Il Venezia chiude per Davide Nicola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è in corso l’incontro tra la dirigenza lagunare e l’allenatore piemontese per definire gli accordi.
A meno di sorprese, Nicola subentrerà a Giovanni Stroppa, esonerato ufficialmente in mattinata, con un contratto fino al termine della stagione più opzione.
Al momento il Venezia è ultimo in classifica, con zero punti dopo sei giornate: ha la peggior difesa e il secondo peggior attacco del campionato. Il prossimo impegno è in programma sabato alle 17 al Penzo contro il Napoli.
Fonte: Alessio Alaimo
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