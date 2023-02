VIDEO - Fiorentina-Sporting Braga 3-2, Cabral e Var protagonisti: gli highlights

vedi letture

La Fiorentina vince anche al Franchi in rimonta da 0-2 a 3-2 contro lo Sporting Braga dopo il 4-0 ottenuto in Portogallo e passa così il turno in Conference League accedendo agli ottavi di finale della competizione europea. Episodi Var e tanti gol nel video con i gol e le principali azioni della sfida: