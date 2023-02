VIDEO - Fiorentina-Sporting Braga, gol fantasma di Cabral: la ricostruzione

vedi letture

Un episodio che sta facendo discutere fin da quando la partita era ancora in corso: il gol fantasma di Arthur Cabral rischia di fare giurisprudenza vista la decisione dell'arbitro Bastien di non convalidare la rete nonostante la goal line technology lo avesse segnalato in presa diretta. Di seguito la ricostruzione dell'episodio effettuata da Sky Sport del post partita: