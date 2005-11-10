Frosinone, Ghedjemis: "Felice di essere rimasto. Domani proveremo a vincere"

Vigilia della sfida col Sassuolo per il Frosinone. In vista del match contro gli uomini di Aquilani tra qualche istante presso la sala stampa del Benito Stirpe di Frosinone parlerà l'attaccante dei canarini Fares Ghedjemis. Diretta testuale a cura di TMW

11.10 inizio conferenza previsto ore 11:30

Inizia la conferenza. Mister Alvini parla sempre di percorso. Secondo lei come sta andando?

"Il percorso va bene, stiamo all'inizio, possiamo fare ancora di più ma per ora siamo felici. Domani vogliamo vincere"

Questo è il primo vero campionato di A che sta giocando. Quali differenze sta incontrando con la B?

"Tre anni fa sono arrivato giovane dalla serie C francese oa sono piu maturo. C'è una grande differenza di intensità, bisogna fare le scelte giuste e c'è meno possibilità di errore. Mi piace di più questo tipo di calcio"

Cosa è successo questa estate sul mercato?

"E' passato, io avevo la mia ambizione ma ho parlato col club e mi hanno presentato la nuova ambizione di diventare un club importante. Felice di essere rimasto e aver firmato il rinnovo. Ora voglio fare bene"

Quali differenze ci sono con la formazione del 23/24?

"Certo che tre anni fa meritavamo di rimanere in A. Ora abbiamo una squadra che già si conosce perchè abbiamo cambiato solo qualche giocatore. Abbiamo un'identità chiara e sappiamo cosa fare in campo"

Cosa può dirci su Alvini? In estate ha sempre detto di aspettare Ghedjemis...

"E' un grande allenatore, vuole il bene di tutti i calciatori e farli crescere. Ha un'anima vincente, da amore a tutti e questo mi piace. Vuole farmi migliorare"

Quanto sono importanti tifosi e compagni per lei?

"RIngrazio i tifosi per l'amore che mi danno soprattutto per quando col Venezia sono entrato. Voglio ringraziarli per questo e per il sostegno quotidiano. I compagni mi hanno dato tanto amore e mi sono stati vicini durante il mercato"

Il compagno che l'ha maggior consigliata di rimanere a Frosinone? Un messaggio per i tifosi dopo il rinnovo?

"Ci sono tante persone che mi hanno dato la voglia di rimanere. Ringrazio il mister che mi ha parlato tanto e ha sempre fatto la differenza tra l'uomo e il calciatore. Ringrazio il presidente e il direttore Castagnini. Voglio fare una grande stagione per tutta la città e per tutti"

Come state in vista del match di domani? Il mister come ve l'ha presentata?

"Meglio non parlare di tattica, ci ha dato tanta energia e andremo per vincere come sempre. Abbiamo fiducia tra noi, il Sassuolo è una bella squadra ma proveremo a vincere"

Si aspettava questa classifica?

"Per il momento non guardo la classifica, siamo all'inizio. L'anno scorso nessuno si aspettava la stagione che abbiamo fatto, vogliamo replicarci"

Conosce il Fantacalcio? Cosa ne pensa?

"Non capisco bene il gioco ma ho sentito tanti giocare al Fantacalcio e credo che sia molto importante per voi. Farò del mio meglio"



Firmerebbe per chiudere la stagione a 10 gol?

"NO. 10 gol sono un bel traguardo ma non voglio pormi limiti. Voglio fare il massimo"

11.44 terminata la conferenza di Fares Ghedjemis