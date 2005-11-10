Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 13ª giornata: da Krstovic a Nico Paz
Luca Di Leonardo
Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo Venezia-Bologna che darà inizio alla tredicesima giornata al fantacalcio.
Ecco gli 11 consigliati di giornata.
Moduto utilizzato: 3-4-3
Milinkovic-Savic (Sassuolo-Napoli): con l'infortunio di Meret è diventato il titolare della squadra di Allegri. Due clean-sheet in 5 presenze.
Oyono (Frosinone-Parma): Alvini l'ha considerata un top in prospettiva, arriva da due insufficienze consecutive.
Casale (Venezia-Bologna): con Palladino ha trovato titolarità e fiducia anche se manca ancora la continuità nel rendimento.
Hermoso (Roma-Monza): protagonista del bel pareggio della Roma in casa del Psg, difensore con il vizio del gol.
Nico Paz (Como-Juventus): Fabregas si aggrappa alle invenzioni del suo fantasista per scardinare la difesa della Juventus.
Cisse (Cagliari-Milan): non è certa la titolarità (dipenderà dalle condizioni di Ramos) ma ha una media pazzesca. Sei gol in 7 presenze di cui 5 da titolare.
Kessie (Lecce-Atalanta): inizio non perfetto in termini fisici ma i numeri parlano di 4 presenze e 2 gol.
Zaniolo (Udinese-Fiorentina): può accendere una gara tra le maggiori deluse di questo inizio di campionato.
Krstovic (Lecce-Atalanta): ottimo momento di forma e ritorna nella città che lo ha portato in Italia.
Noslin (Torino-Lazio): una delle sorprese in attacco di questa stagione con 6 gol e 4 assist in 10 presenze.
Ghedjemis (Frosinone-Parma): appena 2 insufficienze in 10 presenze con 1 gol e 4 assist.