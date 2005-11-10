Villa: "Il Cagliari non sottovaluterà il Monza, atteggiamento che non appartiene a Pisacane"

L'ex difensore rossoblù Matteo Villa ha parlato ai taccuini di TuttoCagliari.net del pareggio degli isolani contro la Juventus: "Non penso che quella di attendere e di difendersi a oltranza sia stata una scelta tattica deliberata di mister Pisacane. A volte nel corso di una partita una delle due squadre prende il sopravvento sull’altra e, di conseguenza, finisce per comandare il gioco e per costringere i rivali sulla difensiva. Io dico che è stato più merito della Juve che demerito del Cagliari. Anche se, a ben vedere, nonostante i loro grandi sforzi offensivi gli ospiti hanno pareggiato solo a dieci minuti dalla fine".

Sul prossimo match contro il Monza, invece, ha proseguito: "I sardi giocheranno questa partita esattamente come hanno giocato le precedenti sei gare di campionato. Pisacane ormai ha impostato la squadra in un determinato modo, e io sono convinto che porterà avanti il suo credo tecnico-tattico anche contro un avversario completamente diverso, per spessore e per caratteristiche, dalla Juventus.

Per quanto riguarda il rischio di sottovalutare i brianzoli, beh io nella mia carriera agonistica non ho mai visto un solo calciatore prendere sottogamba un avversario di serie A. E poi questo tipo di atteggiamento non appartiene certo a uno come Pisacane".