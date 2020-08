Vojvoda: "Ho parlato con Gillet del Torino: mi ha detto di venire di corsa"

Mergim Vojvoda, nuovo arrivo in casa Torino, ha rivelato di chi è stato l'incoraggiamento decisivo per il suo arrivo in granata: "Gillet mi ha detto di non pensarci nemmeno, di andare di corsa. E il mister mi potrà aiutare molto nella crescita. Samir (Ujkani, ndr) è il capitano della mia Nazionale, anche lui mi ha detto che il Toro era un grande club".