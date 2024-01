West Ham su Kalvin Phillips, la Juve osserva: l'inglese può passare agli Hammers in prestito

Stando a quanto rivela oggi il Mail Sport, il West Ham sta avanzando a grandi passi nella trattativa per l'ottenimento in prestito del centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips: l'inglese non è riuscito a entrare nelle rotazioni di Guardiola e da mesi si parla di una sua partenza, con gli Hammers che stanno chiudendo in questi giorni l'operazione che dovrebbe portarlo al London Stadium in prestito con diritto di riscatto.

I dettagli finali essere ancora definiti, ma gli Hammers sperano di completare il trasferimento all'inizio di questa settimana, così da metterlo il prima possibile a disposizione di mister David Moyes. Anche Newcastle e Crystal Palace sono avevano preso in considerazione l'acquisto del 28enne, ma i 18 mesi senza una certa continuità in campo hanno scoraggiato il loro interesse. Da parte sua Phillips spinge per lasciare il City e ritrovare più minuti in campo in questi mesi assolutamente decisivi per tornare nel giro della Nazionale inglese.

Sullo sfondo rimane la Juventus, che di un centrocampista avrebbe certamente bisogno ma che nelle ultime settimane sembra aver mollato la presa su Phillips: il quotidiano britannico non esclude che possa esserci una mossa all'ultimo secondo dei bianconeri, ma allo stato attuale l'affare con il West Ham sembra molto ben impostato e sembra complicato immaginare un futuro diverso per l'ex Leeds.