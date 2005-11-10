Woltemade con Kolo Muani può chiudere un fronte di mercato. E aprirne un altro

La coppia funziona. La trasferta di Vigo oltre ad aver consegnato alla Juventus altri tre punti in Europa League ha dato risposte a Luciano Spalletti su qual è la strada da seguire per dare continuità a una squadra ancora alla ricerca di sé stessa. Soprattutto in attacco. Dopo aver puntato su Woltemade dal primo minuto, nel secondo tempo il manager di Certaldo senza sostituire il centravanti tedesco ha inserito anche Randal Kolo Muani. Ed entrambi sono andati a segno nella sfida poi vinta 2-1: il bomber di proprietà del Newcastle dopo un gentile regalo di Marcos Alonso, il calciatore francese dopo un perfetto assist di Cambiaso. "In due è un'altra storia", titola stamattina 'TuttoSport'. E l'impressione è che la Juventus anche grazie all'ingresso di Nico Gonzalez nell'ultima mezz'ora abbia messo in scena la miglior versione di sé stesso.

Come Woltemade condizione il mercato di gennaio

Ma la Juventus che si sta muovendo tra una partita e l'altra alla ricerca della miglior versione di sé stessa condiziona anche quelle che saranno le prossime mosse di mercato. Già quelle di gennaio. Un esempio? La ricerca di un altro centravanti di razza a stagione in corso. Se Woltemade come ieri, anche all'interno di una prestazione in cui non sono state tutte rose e fiori, continua a dare risposte importanti e soprattutto continua a segnare stoppa sul nascere questa ipotesi di mercato. Negli ultimi giorni è venuto fuori il nome di Balogun, sono riemersi gli spettri di Zirkzee e Sorloth. Ma se il tedesco continuerà sulla strada tracciata ieri, allora a inizio 2027 non ci sarà alcuno stravolgimento.

E poi a giugno...

C'è poi l'altro fronte di mercato che può aprirsi, ma qui serve un Woltemade capace davvero di stravolgere la stagione della Juventus perché il riscatto dell'attaccante classe 2002 dal Newcastle non è stato contemplato al momento del suo arrivo in prestito oneroso. "Ho un’ottima opinione di lui e rimane un nostro giocatore a tutti gli effetti, perché è solo in prestito", ha recentemente dichiarato Jaissle, tecnico dei magpies. Ed effettivamente questa è la strada, anche perché parliamo di un investimento da 80 milioni di euro definito dalla società inglese solo nell'estate 2025. Se però Woltemade diventerà sempre più fattore determinante nella Juventus e il giocatore dimostrerà di voler restare a Torino allora in futuro potrebbe aprirsi questo fronte di calciomercato. Si potrebbe iniziare a parlare anche di riscatto del cartellino. Vedremo, per ora è presto. Innanzitutto servono i suoi gol, tanti, per dare spessore alla stagione della Juventus.