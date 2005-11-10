Woltemade sfrutta una clamorosa ingenuità di Marcos Alonso: Celta-Juventus 1-1
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 22:18Serie A
autore Dimitri Conti
15.10.2026 22:18Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pareggio della Juventus, il centravanti Nick Woltemade firma l'1-1 bianconero sul campo del Celta Vigo! Dopo aver segnato al debutto europeo, il tedesco si ripete al Balaidos, sfruttando una clamorosa ingenuità di Marcos Alonso, ex Fiorentina, che prova a controllare di petto un cross profondo di Koopmeiners, facendo però così di fatto l'assist a Woltemade, la cui conclusione di prima batte Radu.
Articoli correlati
Condò analizza Woltemade: "Con meno qualità, ma ci ho visto uno Zirkzee"
En plein Juventus, tra una settimana il Rennes. Il calendario bianconero in Europa League
Juventus, Spalletti: "A Conceicao conviene avercela con se stesso. Spiegherà"
Juventus, Woltemade: "Posso fare meglio ma sono contento per il gol. Voglio continuare a spingere"
Altre notizie Serie A
Oggi
23:36 Serie A
Juventus, Conceicao: "Non ho litigato con nessuno, deve uscire la verità. Non ho parlato con nessuno"
23:34 Serie ATMW
TMWL'Atalanta parte al meglio in Conference. E adesso? I prossimi impegni europei della Dea
23:27 Serie ATMW
TMWEn plein Juventus, tra una settimana il Rennes. Il calendario bianconero in Europa League