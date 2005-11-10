Yildiz rompe il silenzio: "La gioia nel percorso". La Juve lo aspetta in campo: la data del possibile rientro
“Joy in the process”. Cioè la felicità lungo il percorso. Non un percorso semplice, dato che Kenan Yildiz è alle prese con il recupero dall’infortunio e dalla successiva operazione, che lo terrà ai box ancora per un po’.
Il fantasista turco della Juventus, nelle scorse ore, ha pubblicato sui social quella scritta, corredata da una serie di foto che testimoniano come passa il tempo mentre lavora, ovviamente lontano dal campo e dal pallone, per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i commenti, quelli di Khephren Thuram (altro lungodegente di casa Juve), Francisco Conceicao e Nick Woltemade. Un trionfo di cuori, mentre i tifosi non vedono l’ora di riavere Yildiz in campo.
Sotto questo punto di vista, dopo l’intervento chirurgico di osteosintesi al quale si è sottoposto a fine agosto in Germania, c’è ancora strada da fare. Le date cerchiate in rosso sono nei primi giorni di dicembre, anche se tornare ad allenarsi non potrà considerarsi equivalente a rientrare a pieno regime. Per il “vero” Yildiz c’è da attendere ancora.