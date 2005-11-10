Youth League, l'Inter completa il poker italiano: il 2-0 allo Shakthar è la prima vittoria dell'anno
Simone Lorini
Si chiude con la quarta vittoria su quattro la due giorni di Youth League delle squadre italiane, che riscattano una partenza lenta nella competizione con una settimana perfetta: vince anche l'Inter, oggi contrapposto allo Shakhtar Donetsk ad Appiano. 2-0 il finale, con i nerazzurri che hanno sbloccato la sfida al 46' con Vukaj, lesto ad approfittare di una incomprensione difensiva tra Mylokost e il portiere Chympoiesh che si scontrano tra di loro lasciando la porta sguarnita.
2-0 che rilancia le ambizioni nerazzurre anche in classifica
Nella ripresa arriva anche il raddoppio, firmato Carrara: inserimento vincente di Evangelista che riesce a recuperare il pallone a ridosso della linea di fondo e a trasformarlo in un assist per il compagno, che al volo insacca il 2-0. Per effetto di questo successo l'Inter U20 si rilancia in classifica, raggiugendo il folto gruppo di squadre a 4 punti. Miglior italiana rimane la Roma, a quota 6.