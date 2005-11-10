Youth League, prima vittoria per il Napoli. La Roma dilaga, tripletta per il figlio di Paratici

È un martedì bello, anzi bellissimo per le due italiane impegnate in Youth League. Il Napoli ha conquistato i primi 3 punti in Europa grazie al successo per 1-0 contro il Bodo/Glimt firmato da Riccio, che ha sfruttato al meglio l'assist di Pereyra e ha deciso l'incontro al 31'. Bene anche la Roma, che sale a quota 6 dopo il netto 5-0 ai danni dello Slovan Bratislava: in gol Camara, Paratici, figlio del ds della Fiorentina e autore di una tripletta, e Arena.

Tutti i risultati di oggi

Porto U19 - PSV U19 3-1

Fenerbahce U19 - Sparta Praga U19 1-3

Sabah U19 - Borussia Dortmund U19 0-2

Napoli U19 - Bodo/Glimt U19 1-0

PSG U19 - Barcellona U19 1-1

Roma U19 - Slovan Bratislava U19 5-0

Stoccarda U19 - Atletico Madrid U19 1-2 all'intervallo

Liverpool U19 - Villarreal U19 ore 16

Manchester City U19 - AEK U19 ore 16